''Şehrin yeni hızlısı'' 2022 yeni Volkswagen Golf R Türkiye'de... Golf R fiyatıyla olay oldu
Alman otomotiv devi Volkswagen'in "tüm zamanların en güçlü fabrika çıkışlı Golf’ü" olarak duyurduğu 2022 model yeni Golf R Türkiye'de...
Volkswagen, dört tekerlekten çekişli performans modeli Golf R'ın beşinci jenerasonunu Türkiye pazarına sundu.
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320 bg güç ve 420 Nm tork verileri sunan 2.0 litrelik TSI motora sahip olan yeni Golf R, 0-100 km/s deparını sadece 4,7 saniyede tamamlıyor ve ülkemizde standart olarak sunulan R-Performance paketiyle 270 km/s hıza çıkabiliyor.
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“R-Performance” paketi otomobilin 4MOTION dört tekerlekten çekiş sistemine de Tork Vektörleme fonksiyonu ekliyor. Arka aksta bulunan bir kavrama mekanizmasını kullanan sistem, gücün sadece ön ve arka akslar arasında değil, aynı zamanda iki arka tekerlek arasında da dağıtılmasına olanak sağlıyor.
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Drift sürüş modu seçildiğinde, güç büyük oranda arka aksa iletilerek arkadan itişli otomobil hissi ortaya çıkıyor.
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