''Şehrin yeni hızlısı'' 2022 yeni Volkswagen Golf R Türkiye'de... Golf R fiyatıyla olay oldu

“R-Performance” paketi otomobilin 4MOTION dört tekerlekten çekiş sistemine de Tork Vektörleme fonksiyonu ekliyor. Arka aksta bulunan bir kavrama mekanizmasını kullanan sistem, gücün sadece ön ve arka akslar arasında değil, aynı zamanda iki arka tekerlek arasında da dağıtılmasına olanak sağlıyor.