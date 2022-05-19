Selvi Boylum Al Yazmalım filminin meşhur kamyonuna yoğun ilgi

Türk sinemasının klasikleri arasında yer alan “Çiçek Abbas” filmindeki kırmızı minibüs, ilk Türk uçağı olan VECİHİ K-VI’nın gerçeğe en yakın tek replikası ve Nuri Demirdağ’ın ürettiği ilk Türk yolcu uçağı Nu.D-38 de müzede sergileniyor.