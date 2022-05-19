Selvi Boylum Al Yazmalım filminin meşhur kamyonuna yoğun ilgi
Antalya'da eski dokuma fabrikasına ait ambar araç müzesine dönüştürüldü. Kadir İnanır ve Türkan Şoray'ın unutulmaz filmi Selvi Boylum Al Yazmalım'da kullanılan ''Aldırma Gönül'' adlı kamyon da müzede sergilenmeye başlandı.
Kepez Belediyesi’nin eski Dokuma Fabrikası’na ait pamuk ambarı bölümüne kurduğu Araç Müzesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda ziyaretçilere kapılarını açtı. 2 bin 800 metrekare büyüklüğündeki müzede siyaset, sinema, havacılık alanında Türk tarihine izler bırakan nostaljik otomobil, motor ve uçaklar sergileniyor.
VECİHİ K-VI’nın gerçeğe en yakın tek replikası bulunuyor
Araç Müzesi’nde 20 sektörden oluşan nostaljik motorlar, otomobiller ve otobüslerin yer aldığı 70 araç ve uçaklar bulunuyor.
Dokumapark’taki nostaljik araçların yer aldığı Araç Müzesi’nin ilk koleksiyonu yüzde yüz yerli üretim olan ‘Devrim' otomobili oldu.
Türk sinemasının klasikleri arasında yer alan “Çiçek Abbas” filmindeki kırmızı minibüs, ilk Türk uçağı olan VECİHİ K-VI’nın gerçeğe en yakın tek replikası ve Nuri Demirdağ’ın ürettiği ilk Türk yolcu uçağı Nu.D-38 de müzede sergileniyor.