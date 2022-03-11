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  4. Sıfır araç alacaklar dikkat: 150 bin liradan satılacak

Sıfır araç alacaklar dikkat: 150 bin liradan satılacak

Koronavirüs salgını sürecinde artan üretim ve tedarik sıkıntılarının ardından otomobil almak imkansız hale gelirken Çinli bir firmanın otomobillerini 150 bin liradan satışa sunacağı iddia edildi.

Sıfır araç alacaklar dikkat: 150 bin liradan satılacak - Resim: 1

Koronavirüs salgını sürecinde artan üretim ve tedarik sıkıntılarının yanında kurda yaşanan dalgalanmalar sıfır araç almayı neredeyse imkansız hale getirdi. İç piyasada Çin'in en büyük üreticilerinden biri olan Changan'ın, önümüzdeki süreçte Avrupa pazarında daha etkin bir rol üstlenmek için soluğu Türkiye'de alabileceği öne sürüldü. 

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Sıfır araç alacaklar dikkat: 150 bin liradan satılacak - Resim: 2

Çinli şirketin Türkiye'yi tercih etme gerekçesi olarak da lojistik açısından muazzam bir konuma sahip olması gösterildi.

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Sıfır araç alacaklar dikkat: 150 bin liradan satılacak - Resim: 3

İddialara göre Changan önümüzdeki süreçte Türkiye'de kurumsal olarak boy gösterecek. 

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Sıfır araç alacaklar dikkat: 150 bin liradan satılacak - Resim: 4

Changan'ın en ucuz modeli vergiler dahil Türkiye'de satışa sunacağı araçlara 150 bin lira civarında bir fiyat biçmesi bekleniyor.

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