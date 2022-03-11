Sıfır araç alacaklar dikkat: 150 bin liradan satılacak

Koronavirüs salgını sürecinde artan üretim ve tedarik sıkıntılarının yanında kurda yaşanan dalgalanmalar sıfır araç almayı neredeyse imkansız hale getirdi. İç piyasada Çin'in en büyük üreticilerinden biri olan Changan'ın, önümüzdeki süreçte Avrupa pazarında daha etkin bir rol üstlenmek için soluğu Türkiye'de alabileceği öne sürüldü.