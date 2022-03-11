Sıfır araç alacaklar dikkat: 150 bin liradan satılacak
Koronavirüs salgını sürecinde artan üretim ve tedarik sıkıntılarının ardından otomobil almak imkansız hale gelirken Çinli bir firmanın otomobillerini 150 bin liradan satışa sunacağı iddia edildi.
Koronavirüs salgını sürecinde artan üretim ve tedarik sıkıntılarının yanında kurda yaşanan dalgalanmalar sıfır araç almayı neredeyse imkansız hale getirdi. İç piyasada Çin'in en büyük üreticilerinden biri olan Changan'ın, önümüzdeki süreçte Avrupa pazarında daha etkin bir rol üstlenmek için soluğu Türkiye'de alabileceği öne sürüldü.
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Çinli şirketin Türkiye'yi tercih etme gerekçesi olarak da lojistik açısından muazzam bir konuma sahip olması gösterildi.
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İddialara göre Changan önümüzdeki süreçte Türkiye'de kurumsal olarak boy gösterecek.
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Changan'ın en ucuz modeli vergiler dahil Türkiye'de satışa sunacağı araçlara 150 bin lira civarında bir fiyat biçmesi bekleniyor.
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