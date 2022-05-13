Sıfır araç almak isteyenler dikkat: kampanya üstüne kampanya yaptılar: İşte en uygun sıfır araçlar

Taşıt kredisi paketinde beklenen kampanya açıklamaları da peş peşe gelmeye başladı. Düşük faizli kredi ile ev almak isteyen vatandaşlar için kolaylık sağlayacak yeni destek paketinin ardından otomobil firmaları da sıfır otomobil kampanyalarını duyurmaya başladılar. İşte otomobil firmalarının bahar kampanyası adı altında sıfır araç alacaklara sundukları fırsatlar.