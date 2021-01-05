Sıfır araç fiyatları değişti! İşte Ocak 2021 en ucuz sıfır araba fiyatları

Koronavirüs salgınının otomotiv pazarındaki etkileri devam ediyor. İkinci el otomobillerin fiyatlarının pandemi sürecinde fiyatını ikiye katlayarak artmasından şikayet eden vatandaşlar, sıfır km araçlara yönelmek zorunda kalmıştı.

Ocak ayı ile birlikte bazı bankaların uygun taşıt kampanya desteğini geri çekmesiyle birlikte sıfır araba almak için bekleyen vatandaşlar, 2021 ocak en uygun sıfır araba listesini araştırma yapmaya başladı. 2020 ve 2021 en uygun sıfır araba kampanyalarını derledik.



DÖVİZ KURU EN UYGUN SIFIR ARAÇLARIN OCAK FİYATLARINI ETKİLEDİ

Döviz kuru ile birlikte sıfır araç fiyatları da değişmeye başladı. 2021 ocak ayı en uygun sıfır otomobil fiyatlarını da oldukça etkileyen ÖTV zammına rağmen vatandaşlar sıfır araç almakta oldukça kararlı. Geçtiğimiz ay sıfır araç fiyatlarını gecikmeli olarak paylaşan birçok otomotiv firması, ocak ayı en ekonomik araba fiyatlarını paylaştı. Sıfır araç almakta kararlı olan bazı vatandaşlar, geçtiğimiz ay ÖTV zammından dolayı otomotiv fiyatlarına tepki göstermiş ve araç almaktan vazgeçmişti. Otomotiv pazarının durgunlaşmasına neden olan bu durum karşısında birçok marka ocak ayına yeni sıfır araç kampanyası ile girerek pazarı hareketlendirmeyi planlıyor. Hem kampanyadan faydalanmak hem de en uygun sıfır arabayı almak isteyenler için, ocak ayındaki uygun araba modellerini derledik.



İşte 2021 ocak ayı sıfır otomobil fiyatları! En ucuz sıfır araba listesi!

Ocak 2021'e ait en uygun sıfır araçları derlerken, geçtiğimiz Aralık ayında aynı markanın en uygun sıfır aracının fiyatlarını da ekleyerek karşılaştırma yaptık. Bazı markalar 2021 fiyatlarını henüz web sitesine eklemezken bazı markalar da 2020 fiyat listesinin altında fiyatların 2021 Aralık ayına ait olduğuna dair not ekledi. İşte 5 Ocak 2021 tarihi itibari ile en ucuz sıfır arabalar listesi...



OCAK AYININ EN UCUZ SIFIR OTOMOBİL FİYATLARI

Otomotiv şirketleri sıfır arabalarının fiyatlarını güncellemeyi bitirmek üzere. Türkiye'de satış yapan markaların ocak ayı liste fiyatlarına göre en ucuz modellerini aşağıda listeledik. Liste hazırlanırken markaların en ucuz modeli dikkate alınmıştır. Bugüne kadar açıklanan ocak ayı en ucuz sıfır araba fiyatları aşağıdadır.