Sıfır araçta ödemeleri yaz sonuna ertelediler
Nisan ayında Avrupa otomotiv pazarlarında yüzde 90'a varan daralmalar görülürken, yurtdışına göre daha başarılı bir sınav veren Türkiye otomotiv pazarındaki daralma oranı yüzde 14 seviyesinde kaldı. Salgının Mayıs ayında da satışlarını olumsuz etkilememesi için harekete geçen markalar, hazırladıklarını kampanyaları duyurmaya başladılar. Kampanyalarda faizlerin yüzde 1'in...
CITROEN Mayıs ayına kampanya ile giren Citroën Türkiye, seçili modellerde geçerli 50 bin TL için 40 ay yüzde 0.79 faiz ile taksit ödemelerine Eylül’de başlayarak, ayda bin 600 TL’lik ödeme seçeneği sunuyor.
Yapılan açıklamada, showroom ve servislerin düzenli olarak dezenfekte edildiği ve en üst hijyen kurallarının uygulandığı kaydedildi.
Yeni araç almak isteyenlere de, bulundukları yerden satış danışmanı ile canlı görüşme yapabilme olanağı sağlandığı bildirildi.