  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 17 Mayıs 2020 02:06

Sıfır araçta ödemeleri yaz sonuna ertelediler

Nisan ayında Avrupa otomotiv pazarlarında yüzde 90'a varan daralmalar görülürken, yurtdışına göre daha başarılı bir sınav veren Türkiye otomotiv pazarındaki daralma oranı yüzde 14 seviyesinde kaldı. Salgının Mayıs ayında da satışlarını olumsuz etkilememesi için harekete geçen markalar, hazırladıklarını kampanyaları duyurmaya başladılar. Kampanyalarda faizlerin yüzde 1'in...

Sıfır araçta ödemeleri yaz sonuna ertelediler

CITROEN Mayıs ayına kampanya ile giren Citroën Türkiye, seçili modellerde geçerli 50 bin TL için 40 ay yüzde 0.79 faiz ile taksit ödemelerine Eylül’de başlayarak, ayda bin 600 TL’lik ödeme seçeneği sunuyor.

1/ 30
Sıfır araçta ödemeleri yaz sonuna ertelediler

Yapılan açıklamada, showroom ve servislerin düzenli olarak dezenfekte edildiği ve en üst hijyen kurallarının uygulandığı kaydedildi.  

2/ 30
Sıfır araçta ödemeleri yaz sonuna ertelediler

Yeni araç almak isteyenlere de, bulundukları yerden satış danışmanı ile canlı görüşme yapabilme olanağı sağlandığı bildirildi.  

3/ 30
Sıfır araçta ödemeleri yaz sonuna ertelediler

Müşterilerin satın aldığı otomobilin talep edildiği takdirde eve teslim edildiği de verilen bilgiler arasında.  

4/ 30
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM