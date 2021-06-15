Sıfır kilometre otomobillere zam yağmuru... İşte yeni zamlı fiyatlar...

Renault'ta bu rakam otomobilde toplam 29 bin 913 satışa karşılık Megane ve Clio modelleriyle yerlide 26 bin 539'u buldu. Toyota'da ise yerli üretim otomobiller toplam satış olan 22 bin 814 adet satıştan 21 bin 974'ünü Corolla ve C-HR oluşturdu. Hyundai'de ise 11 bin 152 otomobil satışının 6 bin 624'ünü i10 ile i20 modelleri kapsadı. Bu yıl Türkiye üretimine son verecek Honda'nın ise yaptığı 11 bin 206 otomobil satışının 10 bin 20'sini yerli üretim Civic modeli oluşturdu.