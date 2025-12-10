Sıfır km otomobilde sıfır faizli bayi kampanyaları açıklandı
2025 yılının son günlerinde otomobil sektöründe ellerindeki stokları bitirmek isteyen bayilerin sıfır km araçlar için sıfır faiz yarışı başladı. İşte yılın son bayi kampanyaları...
Alfa Romeo Junior Ibrida'ya özel 121 bin 529 lira takas desteği sunuluyor.
Audi A6 e-tron 2 milyon liraya kadar 6 ay vade yüzde 0 kredi, Audi Q4 e-tron ve Q4 Sportback e-tron 1 milyon liraya kadar 6 ay vade yüzde 0 kredi fırsatıyla satışa sunuldu.
BMW modellerinde 7 milyon liraya kadar 6 ay vadede tüzel kişilere sıfır faizli kredi ve 12-24 ay aralığında yüzde 1,69'la yüzde 2,29 oranında değişen faizlerle krediler sunuluyor.
BYD Han ve Tang'da ticari müşterilere özel 1 milyon liraya kadar kredi, 12 ay vade ve yüzde 1,99 oranından başlayan kredi seçenekleri, BYD Seal'de ticari müşterilere 650 bin lira, 12 ay vade, yüzde 0,99'dan başlayan kredi, BYD Dolphin'de 300 bin lira, 12 ay vade, yüzde 0 faizle kredi imkanı sunuluyor.
