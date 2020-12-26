Sıfır km otomobilde son günler! İşte 2020'nin en ucuz otomobilleri

Sıfır model araba alacakların merakla beklediği son fırsat listedi yayınlandı. Birçok firma yılın son günlerinde önemli kampanyaları peş peşe duyurdu. İşte her sürücünün bütçesine uygun marka marka model model 0 otomobil güncel fiyatları ve kampanyaları...