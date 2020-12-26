Sıfır km otomobilde son günler! İşte 2020'nin en ucuz otomobilleri
Sıfır model araba alacakların merakla beklediği son fırsat listedi yayınlandı. Birçok firma yılın son günlerinde önemli kampanyaları peş peşe duyurdu.
Sıfır model araba alacakların merakla beklediği son fırsat listedi yayınlandı. Birçok firma yılın son günlerinde önemli kampanyaları peş peşe duyurdu. İşte her sürücünün bütçesine uygun marka marka model model 0 otomobil güncel fiyatları ve kampanyaları...
CİTROEN YENİ C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel Kampanyalı fiyatı 155.000 TL CİTROEN ARALIK KAMPANYALARI C5 Aircross SUV modelinde 120.000 TL 30 ay 0,99% faiz kampanyası veya 20.000 TL nakit alım desteği sunulmakta. Berlingo Kombi modelinde 60.000 TL 18 Ay 0% faiz kampanyası veya 4.000 TL nakit indirim desteği bulunmakta.
CİTROEN C3 AIRCROSS SUV SHINE 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik Kampanyalı fiyatı 291.500 TL