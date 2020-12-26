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  3. 26 Aralık 2020 15:30

Sıfır km otomobilde son günler! İşte 2020'nin en ucuz otomobilleri

Sıfır model araba alacakların merakla beklediği son fırsat listedi yayınlandı. Birçok firma yılın son günlerinde önemli kampanyaları peş peşe duyurdu.

Sıfır km otomobilde son günler! İşte 2020'nin en ucuz otomobilleri

Sıfır model araba alacakların merakla beklediği son fırsat listedi yayınlandı. Birçok firma yılın son günlerinde önemli kampanyaları peş peşe duyurdu. İşte her sürücünün bütçesine uygun marka marka model model 0 otomobil güncel fiyatları ve kampanyaları...

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Sıfır km otomobilde son günler! İşte 2020'nin en ucuz otomobilleri

CİTROEN YENİ C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel Kampanyalı fiyatı 155.000 TL CİTROEN ARALIK KAMPANYALARI C5 Aircross SUV modelinde 120.000 TL 30 ay 0,99% faiz kampanyası veya 20.000 TL nakit alım desteği sunulmakta. Berlingo Kombi modelinde 60.000 TL 18 Ay 0% faiz kampanyası veya 4.000 TL nakit indirim desteği bulunmakta.

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Sıfır km otomobilde son günler! İşte 2020'nin en ucuz otomobilleri

CİTROEN C3 AIRCROSS SUV SHINE 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik Kampanyalı fiyatı 291.500 TL

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Sıfır km otomobilde son günler! İşte 2020'nin en ucuz otomobilleri

C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel Kampanyalı fiyatı 192.500 TL

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