Sıfır km otomobillerde Mayıs piyangosu: Faizler sıfırlandı
Nisan ayında düzenlenen kampanyalar otomobil satışlarında büyük patlamalara neden olmuştu. Türkiye'de satış yapan birçok firma fiyatlarında güncelleme yaptı ve kampanyalarını açıkladı. Mayıs ayının sonuna kadar da faizler sıfırlandı.
2020 yılında araç piyasasında yaşanan fiyat hareketliliği vatandaşları uygun fiyatlı araç bulmaya yönlendirdi. Buna göre bazı markalar Mayıs sonuna kadar faizleri sıfırladılar.
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CITROEN
Mayıs ayına özel kampanya hazırlayan markalardan Citroën, 167 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışta olan yeni C3 modelinde 50 bin TL için 12 ay boyunca 0 faiz veya 5 bin TL nakit alım desteği sunuyor.
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FIAT
Fiat Professional, Mayıs ayında Pratico, Doblo ve Fiorino modelleri için 50 bin TL'ye 12 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi kullanım imkânı sağlıyor.
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Tofaş Fabrikası'nda üretilen Fiorino'lar, ay sonuna dek 119 bin bin 900 TL'den, Fiat Doblo'lar ise 153 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
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