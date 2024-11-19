Sıfır olarak satın almıştı, lastiğin patlamasıyla fark etti
Hatay'da bayiden sıfır olarak satın aldığı sıfır km otomobilin stepnesinin ve araç üzerindeki lastiklerinin farklı markalar olduğunu fark eden bir vatandaş 10 bin TL'ye yakın zararı olduğunu belirterek, sıfır araç alacak vatandaşları araçların lastiklerini kontrol etmelerini konusunda uyardı.
Kaynak: İHA
Antakya ilçesinde yaşayan Mehmet Polattaş, 15 Ağustos 2024 tarihinde Citroen marka Berlingo model araç satın alarak kullanmaya başladı.
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İddiaya göre; sıfır araç satın aldıktan birkaç ay sonra aracının lastiği patlayan ve lastiği değiştirmek isteyen Polattaş, aracının üzerindeki lastiklerle stepnenin başka marka olduğunu fark etti.
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Durum üzerine Adana'da aracı satın aldığı bayiyle görüşen Polattaş'a durum normal olduğu söylendi.
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Geçmişte de sıfır araç aldığını fakat aracın üzerindeki ve stepne lastiğinin aynı olduğunu ve 10 bin TL zararı olduğunu dile getiren Polattaş, sıfır araç alacak vatandaşları araç lastiklerine dikkat etmeleri konusunda uyardı.
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