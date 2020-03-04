Sıfır otomobil hayal oldu! 100 bin liranın altında sadece bir model var
Ülkemizde sıfır otomobil fiyatları artmaya devam ediyor. 100 bin liranın altında bulunan sadece bir model kaldı. İşte marka marka otomobil fiyatları...
2020 yılına hazırlıksız yakalanan otomotiv şirketleri sıfır araç temin etmekte zorluk çekiyor. Bunun karşısında uygun kredi faizleriyle otomobil sahibi olmak isteyenlerin de sayısı her geçen gün artıyor.
Kamu bankalarının yüzde 0.49-0.69 oranında faiz oranıyla verdiği kredi avantajı öne çıkarıyor. Sıfır otomobillerin piyasada kalmaması nedeniyle otomotiv bayileri ilerleyen tarihlere gün vererek satış yapmaya çalışıyor.
Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın derlediği listeye göre, işte sıfır en ucuz otomobiller
Volkswagen Polo 1.0 benzinli
131 bin 300 lira