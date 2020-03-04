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  3. 04 Mart 2020 10:16

Sıfır otomobil hayal oldu! 100 bin liranın altında sadece bir model var

Ülkemizde sıfır otomobil fiyatları artmaya devam ediyor. 100 bin liranın altında bulunan sadece bir model kaldı. İşte marka marka otomobil fiyatları...

Sıfır otomobil hayal oldu! 100 bin liranın altında sadece bir model var

2020 yılına hazırlıksız yakalanan otomotiv şirketleri sıfır araç temin etmekte zorluk çekiyor. Bunun karşısında uygun kredi faizleriyle otomobil sahibi olmak isteyenlerin de sayısı her geçen gün artıyor.

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Sıfır otomobil hayal oldu! 100 bin liranın altında sadece bir model var

Kamu bankalarının yüzde 0.49-0.69 oranında faiz oranıyla verdiği kredi avantajı öne çıkarıyor. Sıfır otomobillerin piyasada kalmaması nedeniyle otomotiv bayileri ilerleyen tarihlere gün vererek satış yapmaya çalışıyor.

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Sıfır otomobil hayal oldu! 100 bin liranın altında sadece bir model var

Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın derlediği listeye göre, işte sıfır en ucuz otomobiller

Volkswagen Polo 1.0 benzinli

131 bin 300 lira

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Sıfır otomobil hayal oldu! 100 bin liranın altında sadece bir model var

Citroen C-Elysee 1.5 dizel

125 bin 500 lira

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