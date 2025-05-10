Sıfır otomobilde 1.5 milyon TL'ye kadar faizsiz kredi fırsatı
Otomobil fiyatlarındaki yükseliş devam ederken, bazı markalar sıfır faizli kredi kampanyası başlattı. Araç almak isteyenlere 1.5 milyon liraya kadar kredi sunuluyor.
Dövizdeki yükseliş nedeniyle sıfır otomobil fiyatlarına zam gelmişti. Mayıs ayı itibariyle fiyat listeleri güncellenirken, sıfır faizli kredi kampanyaları devam ediyor. Bazı markalar 1.5 milyon liraya kadar faizsiz kredi sunuyor.
İşte otomobil markalarının mayıs ayı kampanyaları:
ALFA ROMEO
Alfa Romeo Junior 200 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 1.99 faiz oranı.
Alfa Romeo Tonale 500 bin lira kredi, 12 ay vade yüzde 1.99 faiz oranı.
BMW
BMW i4 1.5 milyon liraya 6 ay vadede 0 faiz, 12 ayda 1.89 faiz ve aylık ödemesi 141 bin 704 lira, 24 ayda 2.99 faiz ve aylık ödemesi 89 bin 907 lira.
CHERY
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