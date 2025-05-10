Sıfır otomobilde 1.5 milyon TL'ye kadar faizsiz kredi fırsatı

CHERY

Chery TIGGO8 PRO MAX 2025 model yılı ticari müşterilere özel, Exceptional versiyonunda geçerli 300 bin lira nakit indirimi ve 600 bin lira 6 ay yüzde 0 faizli kredi avantajı, bireysel ve ticari müşterilere özel, Intelligent versiyonunda geçerli 300 bin TL nakit indirimi ve 200 bin 11 ay kredi,

Chery TIGGO7 PRO MAX 2025 model yılı, Exceptional ve Intelligent versiyonlarında 300 bin TL nakit indirimi ve 200 bin lira 11 ay kredi bireysel kredi,

Chery OMODA 5 PRO 2025 model yılı, Exceptional versiyonuna özel 300 bin lira nakit indirimi ve 200 bin lira 11 ay bireysel kredi, Intelligent versiyonuna özel 250 bin lira nakit indirimi ve 200 bin lira 11 ay bireysel kredi imkanı sunuluyor.