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Sıfır otomobilde ezber bozan kampanya: 25 bin TL'lik yakıt hediye!

Citroen, ekim ayına özel kampanyasını duyurdu. Sıfır otomobilde faiz ve takas desteğinin yanı sıra 25 bin TL'lik yakıt hediye edileceği belirtildi.

Sıfır otomobilde ezber bozan kampanya: 25 bin TL'lik yakıt hediye! - Resim: 1

Sıfır otomobilde kampanya yarışı kızıştı. Citroen, ekim ayına özel ezber bozan bir kampanyaya imza attı. Marka, Citroen C4 X ve elektrikli C4 X modelinde kredi ve takas desteğinin yanında 25 bin TL'lik yakıt hediye ediyor. Kampanyada C4 X için 250 bin TL 12 ay %1.99 faiz ve 50 bin TL takas desteği sunuluyor. Elektrikli C4 X modeli için faiz oranı %1.75'e düşüyor. İşte Citroen ekim fiyat listesi...

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Sıfır otomobilde ezber bozan kampanya: 25 bin TL'lik yakıt hediye! - Resim: 2

CİTROEN EKİM 2023 FİYATLARI

Citroen C4 X 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel Feel

Satış fiyatı: 1.182.300 TL

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Sıfır otomobilde ezber bozan kampanya: 25 bin TL'lik yakıt hediye! - Resim: 3

Citroen C4 X 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Feel Bold

Satış fiyatı:1.319.300 TL

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Sıfır otomobilde ezber bozan kampanya: 25 bin TL'lik yakıt hediye! - Resim: 4

Citroen C4 X 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Feel Bold

Satış fiyatı: 1.375.100 TL

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