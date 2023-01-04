Sıfır otomobile okkalı zam! Opel ve Toyota 2023 fiyat listesini açıkladı
Yeni yıl ile birlikte otomobil markaları fiyat listelerini güncellemeye başladı. İlk olarak Toyota ve Opel zamlı fiyat listesini paylaştı.
Türkiye'de otomobile ulaşılabilirlik her geçen gün zorlaşıyor. Geçen yıl 2-3 kat artan sıfır otomobil fiyatları 2023 yılı itibariyle zamlandı. Markalar fiyat listelerini güncellemeye başladı. Peki hangi firmalar 2023 sıfır araç fiyatları listesini paylaştı?
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İlk olarak Toyota'nın yayınladığı 2023 sıfır araç fiyatlarına bugün Opel de eklendi. İşte Toyota ve Opel'in 2023 yılı için belirlediği sıfır otomobil fiyatları...
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Zamlı fiyat listelerine bakıldığında en düşük artışın 30 bin liranın üzerinde olduğu görüldü.
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İşte Toyota Corolla fiyat listesi
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