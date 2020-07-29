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  3. 29 Temmuz 2020 09:05

Sıfır otomobile zam üstüne zam geldi!

Yılbaşından bu yana Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault ve Toyota gibi önde gelen markalar araçlara yüzde 30'a varan zamlar yaptı.

Sıfır otomobile zam üstüne zam geldi!

Yılbaşından bu yana Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault ve Toyota gibi önde gelen markalar araçlara yüzde 30'a varan zamlar yaptı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'tan flaş karar! 6 otomobil markası zam yaptığı için kredi paketinden çıkarıldı | Video

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Sıfır otomobile zam üstüne zam geldi!

FİAT Cardata'nın verilerine göre, Fiat Egea Hatchback 1.4 Fire Street düz vites modelinin Ocak ayındaki fiyatı 111 bin 900 TL, Şubat fiyatı 112 bin 900 TL, mart fiyatı 114 bin 900 TL, Nisan fiyatı 117 bin 900 TL, Mayıs fiyatı 125 bin 900 TL, Haziran fiyatı 126 bin 900 TL.

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Sıfır otomobile zam üstüne zam geldi!

Temmuz ayı fiyatı ise 127 bin 90 TL seviyesinde. Rakamlar, ocak ayından temmuza bu aracın fiyatının yüzde 14.3 oranında arttığını ortaya koyuyor.

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Sıfır otomobile zam üstüne zam geldi!

FORD Ford Tourneo Courier Kombi 1.5 TDCI deluxe dizel düz vites versiyonu da, yıl başından bu yana fiyatını yüzde 10 kadar artırdı. Bu aracın Ocak ayındaki fiyatı 132 bin 200 TL kadarken, faiz kampanyasının başladığı Haziran ayında 144 bin TL ve Temmuz ayında ise 145 bin 500 TL seviyesine çıktı.

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