Sıfır otomobillere bir zam daha! İşte model model en ucuz arabalar
Türkiye'de otomobil fiyatları dur durak bilmiyor. Mart ayı ile birlikte sıfır otomobil fiyatlarına 50 bin TL'lere varan zamlar yapıldı. İşte model model sıfır kilometre otomobil fiyatları...
Mart ayı ile birlikte sıfır otomobil fiyatları güncellendi. Sıfır kilometre otomobil fiyatlarında 50 bin liraya varan artışlar yaşandı. 300 bin TL'nin altında sadece 3 model kaldı. Biz de Haber3.com olarak Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı otomobilleri derledik. Listede 500 bin TL'ye kadar otomobilleri göreceksiniz. İşte 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller...
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VOLKSWAGEN
Polo 1.0 80 PS Manuel Impression
Liste fiyatı 371,300 TL
Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life
Fiyatı 430,600 TL
Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life - 450,800 TL
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VOLKSWAGEN
Yeni T-Cross 1.0 TSI 110 PS Manuel Life
Fiyatı: 448,300 TL
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VOLKSWAGEN
Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression - 2021 model
Fiyat 398,900 TL
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