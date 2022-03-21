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  4. Sıfır otomobillere bir zam daha! İşte model model en ucuz arabalar

Sıfır otomobillere bir zam daha! İşte model model en ucuz arabalar

Türkiye'de otomobil fiyatları dur durak bilmiyor. Mart ayı ile birlikte sıfır otomobil fiyatlarına 50 bin TL'lere varan zamlar yapıldı. İşte model model sıfır kilometre otomobil fiyatları...

Sıfır otomobillere bir zam daha! İşte model model en ucuz arabalar - Resim: 1

Mart ayı ile birlikte sıfır otomobil fiyatları güncellendi. Sıfır kilometre otomobil fiyatlarında 50 bin liraya varan artışlar yaşandı. 300 bin TL'nin altında sadece 3 model kaldı. Biz de Haber3.com olarak Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı otomobilleri derledik. Listede 500 bin TL'ye kadar otomobilleri göreceksiniz. İşte 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller...

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Sıfır otomobillere bir zam daha! İşte model model en ucuz arabalar - Resim: 2

VOLKSWAGEN 

Polo 1.0 80 PS Manuel Impression

Liste fiyatı 371,300 TL

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life

Fiyatı 430,600 TL

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life - 450,800 TL

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Sıfır otomobillere bir zam daha! İşte model model en ucuz arabalar - Resim: 3

VOLKSWAGEN 

Yeni T-Cross 1.0 TSI 110 PS Manuel Life

Fiyatı: 448,300 TL

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Sıfır otomobillere bir zam daha! İşte model model en ucuz arabalar - Resim: 4

VOLKSWAGEN

Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression - 2021 model

Fiyat 398,900 TL

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