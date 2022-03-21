Sıfır otomobillere bir zam daha! İşte model model en ucuz arabalar

Mart ayı ile birlikte sıfır otomobil fiyatları güncellendi. Sıfır kilometre otomobil fiyatlarında 50 bin liraya varan artışlar yaşandı. 300 bin TL'nin altında sadece 3 model kaldı. Biz de Haber3.com olarak Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı otomobilleri derledik. Listede 500 bin TL'ye kadar otomobilleri göreceksiniz. İşte 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller...