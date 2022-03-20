Skoda Fabia baştan sona değişti! Artık hem özellikleri hem de fiyatıyla daha rekabetçi
Geçtiğimiz sene ortaya çıkan yeni Skoda Fabia sonunda 2022 modeliyle Türkiye'de. Dördüncü nesil Fabia 2022'nin fiyatı da özellikleri de belli oldu.
Türkiye'nin en çok tercih edilen B segmenti otomobillerde artık yine tüm özellikleriyle baştan sona yenilenmiş bir model var. Kısa bir süre önce ülkemize de giriş yaptı. Skoda, Fabia’nın 2022 model fiyatlarını açıkladı.
1 / 15
Yeni Fabia'nın uzunluğu 4107 mm, genişliği 1780 mm, yüksekliği 1460 mm, aks mesafesi ise 2564 mm olarak açıklandı.
2 / 15
Ölçülerinde artışla artık daha ferah bir iç mekan sunan Fabia'nın bagaj hacminde de 50 lirtelik bir artış var. Aracın bagaj hacmi 380 litreye ulaştı.
3 / 15
Aracın değişen bir başka yeri ise iç mekanı. Octavia modeline benzeyen konsolda, giriş seviyesinde 3.5 inçten başlayan bir sürüş ekranı yer alıyor. Donanım seviyesine göre bu ekran 10.2 inç'e çıkıyor.
4 / 15