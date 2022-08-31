Skoda yeni elektrikli modelini yeni logosuyla tanıttı
Çekya merkezli otomobil devi Skoda, hem yeni logosunu hem de yeni elektrikli SUV modeli Vision 7S'i tanıttı.
Çekya merkezli otomobil üreticisi Skoda, elektrik dönüşümü konusunda hızlanıyor. Şirket yapılan bie etkinlikle yeni logosunu ve 7 koltuklu elektrikli SUV modelini tanıttı.
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Yeni logoda artık minimalist bir tasarımla markanın adı yazıyor.
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SKODA Yönetim Kurulu Başkanı Klaus Zellmer'in açıklamalarına göre, marka 2026 yılına kadar toplam üç yeni tamamen elektrikli model piyasaya sürmeyi planlıyor.
Bu elektrikli modellerin hepsi yeni tanıtılan Vision 7S'in tasarım dilini paylaşacak ve ilk olarak 2024 yılında kompakt SUV tanıtılacak.
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Yine yapılan açıklamalara göre 2023 yılında Superb ve Kodiaq modelleri yenilenecek ve 2024 yılında Octavia yenilenen haliyle tanıtılacak.
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