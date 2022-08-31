Skoda yeni elektrikli modelini yeni logosuyla tanıttı

SKODA Yönetim Kurulu Başkanı Klaus Zellmer'in açıklamalarına göre, marka 2026 yılına kadar toplam üç yeni tamamen elektrikli model piyasaya sürmeyi planlıyor.

Bu elektrikli modellerin hepsi yeni tanıtılan Vision 7S'in tasarım dilini paylaşacak ve ilk olarak 2024 yılında kompakt SUV tanıtılacak.