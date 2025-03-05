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  4. Skoda'nın en hızlı, en güçlü, en büyük SUV'u Türkiye'de satışa sunuldu

Skoda'nın en hızlı, en güçlü, en büyük SUV'u Türkiye'de

Skoda, içten yanmalı motora sahip, 265 beygir gücündeki yeni dev SUV'u Kodiaq RS'i Türkiye'de dudak uçuklatan bir fiyatla satışa sundu.

Skoda'nın en hızlı, en güçlü, en büyük SUV'u Türkiye'de - Resim: 1

Skoda, içten yanmalı motora sahip yeni RS modeli Kodiaq RS'i Türkiye'de satışa sundu.

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Skoda'nın en hızlı, en güçlü, en büyük SUV'u Türkiye'de - Resim: 2

Parlak siyah tasarım unsurlarına sahip Kodiaq RS, aerodinamik olarak optimize edilmiş ön ve arka tamponlarla markanın motor sporlarındaki köklü mirasını yollara taşırken, görünür egzoz çıkışları aracın sportif karakterini vurguluyor. 

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Skoda'nın en hızlı, en güçlü, en büyük SUV'u Türkiye'de - Resim: 3

Full LED Matrix ön farlar gece görüşünü artırırken, Crystal Lightning imzalı ön ızgara ve RS’e özel parlak siyah dekoratif şeritlerle dinamik bir duruş sergiliyor. 

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Skoda'nın en hızlı, en güçlü, en büyük SUV'u Türkiye'de - Resim: 4

Yan aynalar, bagaj kapağındaki Škoda harfleri ve model ismi, aracın güçlü kimliğini öne çıkarıyor. 

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