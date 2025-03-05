Skoda'nın en hızlı, en güçlü, en büyük SUV'u Türkiye'de
Skoda, içten yanmalı motora sahip, 265 beygir gücündeki yeni dev SUV'u Kodiaq RS'i Türkiye'de dudak uçuklatan bir fiyatla satışa sundu.
Skoda, içten yanmalı motora sahip yeni RS modeli Kodiaq RS'i Türkiye'de satışa sundu.
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Parlak siyah tasarım unsurlarına sahip Kodiaq RS, aerodinamik olarak optimize edilmiş ön ve arka tamponlarla markanın motor sporlarındaki köklü mirasını yollara taşırken, görünür egzoz çıkışları aracın sportif karakterini vurguluyor.
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Full LED Matrix ön farlar gece görüşünü artırırken, Crystal Lightning imzalı ön ızgara ve RS’e özel parlak siyah dekoratif şeritlerle dinamik bir duruş sergiliyor.
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Yan aynalar, bagaj kapağındaki Škoda harfleri ve model ismi, aracın güçlü kimliğini öne çıkarıyor.
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