Skoda'nın yüzde 100 elektrikli SUV'u Elroq Türkiye'ye geliyor
Skoda, C-SUV segmentindeki ilk tamamen elektrikli modeli olan Elroq’un seri üretimine başladığını ve modelin yılın ilk yarısında Türkiye'de satışa sunulmasının planlandığını açıkladı
Tanıtıldığı günden itibaren Avrupa’da büyük ilgi gören Skoda'nın C-SUV segmentindeki ilk tam elektrikli modeli Skoda Elroq'un Türkiye yollarına çıkacağı tarih belli oldu.
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Skoda'nın Çekya'nın Mlada Boleslav kentinde bulunan ana fabrikasında günde 600 adet olarak üretilen Skoda Elroq 580 km menzil ve hızlı şarj özelliğiyle öne çıkıyor.
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Yüksek kapasiteli lityum iyon bataryalar, Uluslararası Uyumlu Hale Getirilmiş Hafif Araç Test Prosedürü (WLTP) döngüsünde 580 kilometreden fazla menzil sunuyor.
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Bu özellik, uzun yolculukları kolaylaştırırken, Elroq’un günlük kullanımda da maksimum verimlilik sunmasını sağlıyor.
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