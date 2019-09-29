Son 2 gün ! İşte Eylül ayının en ucuz 20 otomobili
Kamu bankalarının taşıt kredilerinde kampanya başlatmasıyla birlikte otomobil almayı düşünenlerin arayışı arttı. İşte Eylül ayının en uygun modelleri...
Araba almak için yıl sonunu bekleyenler avantajlı hale geldi. Kamu bankaları faizleri yüzde 0.49-0.69 aralığına indirirken otomobil firmaları da 2019 modelleri ellerinden çıkarmak için kampanyalar düzenlemeye başladı.
Anlaşma yaptığınız arabalar için 1 Ekim 2019'da devreye girecek olan düşük faizli taşıt kredisi kullanmayı unutmayın!