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  3. 29 Eylül 2019 12:49

Son 2 gün ! İşte Eylül ayının en ucuz 20 otomobili

Kamu bankalarının taşıt kredilerinde kampanya başlatmasıyla birlikte otomobil almayı düşünenlerin arayışı arttı. İşte Eylül ayının en uygun modelleri...

Son 2 gün ! İşte Eylül ayının en ucuz 20 otomobili

Araba almak için yıl sonunu bekleyenler avantajlı hale geldi. Kamu bankaları faizleri yüzde 0.49-0.69 aralığına indirirken otomobil firmaları da 2019 modelleri ellerinden çıkarmak için kampanyalar düzenlemeye başladı.

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Son 2 gün ! İşte Eylül ayının en ucuz 20 otomobili

Anlaşma yaptığınız arabalar için 1 Ekim 2019'da devreye girecek olan düşük faizli taşıt kredisi kullanmayı unutmayın!

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Son 2 gün ! İşte Eylül ayının en ucuz 20 otomobili

İşte Eylül ayının en ucuz otomobilleri

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Son 2 gün ! İşte Eylül ayının en ucuz 20 otomobili

Citroen otomobil modelleri:

C3 LIVE 1.2 PureTech 82 HP 6.2

Fiyatı: 90.500 TL

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