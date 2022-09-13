Son iki gün! 2. el otomobil satışında yeni dönem başlıyor
İkinci el araçlar 15 Eylül'den itibaren 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmediği taktirde satılamayacak.
Geçtiğimiz ay ikinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı içeren düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Ticaret Bakanlığınca yapılan düzenlemeye göre, ticari faaliyet kapsamında otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanması veya satışı ancak ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmiş olması koşuluyla yapılabilecek. Bu şart sağlanmadan doğrudan veya dolaylı olarak 1 Temmuz 2023 tarihine kadar pazarlama ve satış yapılamayacak.
İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI YÜZDE 5 GERİLEDİ
Ancak 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmemiş otomobiller için 15 Eylül’e kadar kısıtlama olmaksızın elden çıkarılması için süre verilmişti. Bu süreye kadar 6 ay ve 6 bin km şartının altında kalan otomobillerin satışı son iki gün kala hızlandı.
6 ay ve 6 bin kilometre şartı olan otomobilleri bulunan filo şirketleri ve bazı oto galericiler, araçlarını satılığa çıkardı.
Buna bağlı olarak ikinci el araç fiyatlarında yüzde 5 civarında bir gerileme olduğu görüldü. Öte yandan galericiler bu düzenlemenin piyasadaki fırsatçılığın önüne geçebileceğini söyledi.