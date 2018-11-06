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  3. 06 Kasım 2018 12:45

Son model arabayı parçaladı; bakın neler çıktı

Onlar baba-oğul her şeyin içini açıyorlar ve bunu videoya çekiyorlar. Son olarak bir galeriye giren baba-oğul, Mercedes-Benz S-Class serisi bir otomobilin koltuğunu böyle kesti ve içinden bakın neler çıktı?

Son model arabayı parçaladı; bakın neler çıktı

Onlar baba-oğul her şeyin içini açıyorlar ve bunu videoya çekiyorlar. Son olarak bir galeriye giren baba-oğul, Mercedes-Benz S-Class serisi bir otomobilin koltuğunu böyle kesti ve içinden bakın neler çıktı?

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Son model arabayı parçaladı; bakın neler çıktı

İçinden neler mi çıktı?

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Son model arabayı parçaladı; bakın neler çıktı

Bıçakla önce koltuğun dış kılıfını kesen YouTuber baba daha sonra koltuğun içini işte böyle didik didik etti.

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Son model arabayı parçaladı; bakın neler çıktı

YouTuber baba, arabanın içinde kesip biçme işlemi zor olacağından arabadan koltuğu sökmeye karar veriyor.

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