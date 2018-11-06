Son model arabayı parçaladı; bakın neler çıktı
Onlar baba-oğul her şeyin içini açıyorlar ve bunu videoya çekiyorlar. Son olarak bir galeriye giren baba-oğul, Mercedes-Benz S-Class serisi bir otomobilin koltuğunu böyle kesti ve içinden bakın neler çıktı?
Onlar baba-oğul her şeyin içini açıyorlar ve bunu videoya çekiyorlar. Son olarak bir galeriye giren baba-oğul, Mercedes-Benz S-Class serisi bir otomobilin koltuğunu böyle kesti ve içinden bakın neler çıktı?
Bıçakla önce koltuğun dış kılıfını kesen YouTuber baba daha sonra koltuğun içini işte böyle didik didik etti.