Subaru WRX yeniden doğuyor! İşte karşınızda 2022 model Subaru WRX
Logosundan gelen esinti ve içerdiği anlamla "Japon yıldızı" adıyla da anılan 2022 Subaru WRX, güncellenen tasarımı ve motor seçenekleriyle ışıklı sahnelerdeki yerini aldı.
Yeni nesil 2022 Subaru WRX'in kaputu altında 2.4 litre Boxer motor bulunuyor.
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Söz konusu motor 271 beygir güç ve 249 Nm tork üretiyor.
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Bu da önceki motora kısayla torkun değişmediği ve gücün biraz daha arttığı anlamına geliyor.
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Yeni WRX'te 6 ileri manuel veya Subaru Performance Transmission adı verilen yeni otomatik şanzıman seçenekleri mevcut. Otomatik şanzıman vites kulakçıklarıyla 8 ileri manuel modda kullanılabiliyor.
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