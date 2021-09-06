Süper baba iş başında! Bu sefer hurdadan araç yaptı

Mehmet Şerif Karahan, eksiklerini tamamladığı aracıyla ilk iş olarak da bugün kızı Hira’yı okuluna bıraktı.

Karahan şunları söyledi: "Bugün okulların ilk günü olduğu için yaptığım arabayla kızımı okula götürdüm. Öğrenciler arabaya meraklı gözlerle baktı. İnşallah bu öğrencilerde geleceğin en iyi arabalarını yaparlar ve bu yaptığım araba onlara ilham olur. Bundan sonra kızımı yaptığım arabamla okula götürmeyi düşünüyorum. Müşterisi çıkarsa satmayı da düşünüyorum. Amacım kazandığım parayla daha iyisini yapmak."