Süper spor otomobil gibi SUV, Alfa Romeo Tonale Türkiye'de

Stellantis birleşmesi sonrasında en çok yatırım yapılan markalardan biri olan ve Jean-Philippe Imparato’nun önderliğinde grubun “global premium” markası olma nosyonuyla yükselişini sürdüren Alfa Romeo’nun dönüşümünde önemli bir role sahip olan kompakt SUV modeli Tonale Türkiye'de satışa sunuldu.