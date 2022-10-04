Süper spor otomobil gibi SUV, Alfa Romeo Tonale Türkiye'de
Alfa Romeo, C-SUV segmentine İtalyan şıklığını getiren yeni modeli Tonale’yi Türkiye pazarına sundu
Stellantis birleşmesi sonrasında en çok yatırım yapılan markalardan biri olan ve Jean-Philippe Imparato’nun önderliğinde grubun “global premium” markası olma nosyonuyla yükselişini sürdüren Alfa Romeo’nun dönüşümünde önemli bir role sahip olan kompakt SUV modeli Tonale Türkiye'de satışa sunuldu.
Ülkemizde Türkiye pazarına uygun 1.5 litrelik hibrit ve 1.6 litrelik dizel motor seçenekleriyle ithal edilen Tonale, Sprint, Ti ve Veloce olmak üzere üç farklı donanım seviyesiyle tercih edilebiliyor.
Her iki motor seçeneği de önden çekişli aktarmaya sahip olan Tonale’nin, hibrit motorlu özel serisi “Edizione Speciale” Temmuz ayında markanın online satış kanalı üzerinden ön siparişe açılmış ve ilk 100 araç 15 dakika gibi kısa bir sürede tükenmişti.
4528 mm’lik uzunluğa sahip olan Tonale, uzun motor kaputu ve 1.6 metre seviyesindeki yüksekliğiyle sportif gövde oranları sunarken, birçok detayıyla da geçmişteki Alfa tasarımlarına sadık kalıyor.