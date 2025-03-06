Sürücüler dikkat: Yapay zeka destekli yeni nesil radarlar devrede...

Yapay zeka desteğine sahip olan yeni nesil mobil sistemin en büyük özelliğinin operatör desteğine ihtiyaç duyulmaması olduğunu belirten Uslu, "Bu sayede kara yolunda kurulu bulunduğu yolun tüm şeritlerini eş zamanlı olarak tarayabilmekte, araçları sınıfına göre tasvip etmekte, her araç cinsi için belirlenen yasal hız sınırını aşan araçlara otomatik olarak cezai tatbik etmekte. Burada bizim için avantaj görevli personelimizin araçları tek tek tespit etmesine gerek kalmadan cihaz tarafından otomatik olarak ceza tatbik edilmektedir. Bu yeni nesil sistemin bir diğer özel artı özelliği de geçen araçların otomatik olarak Polnet sorgusunu yapabilmesi. Nasıl asayiş ekiplerimiz şüpheli vatandaşların GBT sorgusunu yapıyorsa bu sistem sayesinde geçen araçların aranması, yakalanması veya herhangi bir sakıncası olduğunda sistem otomatik olarak uyarı vermekte. Görevli personelimiz tarafından güzergah üzerindeki ekiplere anons edilmek suretiyle bu araçların yakalanmasını sağlıyoruz. Ayrıca gece ve gündüz olarak her türlü mevsim ve hava şartlarında çalışabilen bu yeni sistemimiz mobil olması özelliğiyle trafik akışının tersi yönünde de çalışabilmektedir. Bu bizler için yeni bir özellik. Radar uygulamalarımızı yaptığımız noktalarda mevzuatta belirtilen mesafede araç sürücülerine bilgilendirici levhalarla radar yaptığımızın uyarısını mutlak suretle yapıyoruz" dedi.