Sürücülere koronavirüs uyarısı! Araç temizliği nasıl yapılmalı?

Her ne kadar “Zorunda kalmadıkça evden çıkmayın!” uyarıları uzmanlar ve hükümet yetkilileri tarafından yapılsa da bazı durumlarda vatandaşlar dışarı çıkmak zorunda kalabiliyor. Dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlar da imkânları doğrultusunda toplu taşımadan kaçınarak özel araçları ile yolculuk etme yoluna gidiyor. Peki bu süreçte özel araçlarımızı ne kadar virüsten uzak tutabiliyoruz?

