Sürücülere koronavirüs uyarısı! Araç temizliği nasıl yapılmalı?
Koronavirüs salgını nedeniyle mümkün oldukça dışarıya çıkmamak gerekiyor. Ancak zorunlu olarak çıkılması halinde hijyene dikkat etmek gerekiyor. Ayakkabı ve dış ortamla temasın ardından kullanılan otomobillerin de dezenfekte edilmesi büyük önem taşıyor.
Küresel olarak dünyayı etkisi altına alan Korona Virüs (Covid-19 )’e karşı önlemler, gerek ulusal gerekse uluslararası çapta artırılıyor. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de ölümlere yol açan Covid – 19 salgınının önüne geçilebilmesi için kişisel hijyen ve sosyal mesafe önemli rol oynuyor. Ellerin sık sık ve en az 20 saniye yıkanması, ellerimizi ağız, burun ve gözlerimizden uzak tutmak ile sosyal izolasyon yeni tip korona virüsün yayılmasını engelleyebilmek adına önemli adımlar.
Her ne kadar “Zorunda kalmadıkça evden çıkmayın!” uyarıları uzmanlar ve hükümet yetkilileri tarafından yapılsa da bazı durumlarda vatandaşlar dışarı çıkmak zorunda kalabiliyor. Dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlar da imkânları doğrultusunda toplu taşımadan kaçınarak özel araçları ile yolculuk etme yoluna gidiyor. Peki bu süreçte özel araçlarımızı ne kadar virüsten uzak tutabiliyoruz?
Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Güven, araçları bakterilerden arındırmanın yollarını tüm detayları aktardı.