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  3. 29 Ekim 2020 15:49

Tarih kokuyor! Garajını yüzlerce klasik otomobille doldurdu

25 yaşından beri otomobil koleksiyonu yapan Mısırlı Sayed Sima garajında yüzlerce antika araç bulundururken araçları filmlere kiralıyor.

Tarih kokuyor! Garajını yüzlerce klasik otomobille doldurdu

Mısırlı klasik otomobil koleksiyoncusu 70 yaşındaki Mısırlı Sayed Sima, 25 yaşından beri araba topluyor.

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Tarih kokuyor! Garajını yüzlerce klasik otomobille doldurdu

Klasik otomobillerin güzelliğinden etkilendiklerini belirten Sima'nın şu anda yüzlerce eski model otomobili bulunuyor.

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Tarih kokuyor! Garajını yüzlerce klasik otomobille doldurdu

Oğluyla beraber eski otomobilleri kiralayan Sima'nın en büyük müşterileri yönetmenler. Sima ve oğlu Ayman, Kahire'de klasik otomobillerin kiralandığı bir dükkan işletiyorlar.

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Tarih kokuyor! Garajını yüzlerce klasik otomobille doldurdu

Koleksiyonundaki en eski otomobil ise bir klasik efsanesi olan Auburn.

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