Tarih kokuyor! Garajını yüzlerce klasik otomobille doldurdu
25 yaşından beri otomobil koleksiyonu yapan Mısırlı Sayed Sima garajında yüzlerce antika araç bulundururken araçları filmlere kiralıyor.
Mısırlı klasik otomobil koleksiyoncusu 70 yaşındaki Mısırlı Sayed Sima, 25 yaşından beri araba topluyor.
Klasik otomobillerin güzelliğinden etkilendiklerini belirten Sima'nın şu anda yüzlerce eski model otomobili bulunuyor.
Oğluyla beraber eski otomobilleri kiralayan Sima'nın en büyük müşterileri yönetmenler. Sima ve oğlu Ayman, Kahire'de klasik otomobillerin kiralandığı bir dükkan işletiyorlar.