Tarihe karışan 62 otomobil
Linea günümüze en yakın örnek ama öncesinde bir dönem yolların tozunu attıran ve artık tarihe karışan yüzlerce model var. takvim.com.tr olarak dönemin en gözde modelleri olup artık sadece ikinci el sitelerde görülen otomobilleri araştırdık. İşte Türkiye'de yakından tanınan ancak artık üretimde olamayan 62 model...
1. Fiat Albea
Fiat'ın 2002 senesinin Mart ayında satışa sunduğu Albea'nın 2012 yılında üretimi durduruldu.
Türkiye'de ticari taksilerin yoğunlukla kullandığı Albea; Active, Dynamic ve Premio olmak üzere 3 farklı donanım paketleri ile satışa sunulmuştu.