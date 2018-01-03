Tarihe karışan 62 otomobil

Linea günümüze en yakın örnek ama öncesinde bir dönem yolların tozunu attıran ve artık tarihe karışan yüzlerce model var. takvim.com.tr olarak dönemin en gözde modelleri olup artık sadece ikinci el sitelerde görülen otomobilleri araştırdık. İşte Türkiye'de yakından tanınan ancak artık üretimde olamayan 62 model...

