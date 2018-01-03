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  3. 03 Ocak 2018 09:20

Tarihe karışan 62 otomobil

Tarihe karışan 62 otomobil

Linea günümüze en yakın örnek ama öncesinde bir dönem yolların tozunu attıran ve artık tarihe karışan yüzlerce model var. takvim.com.tr olarak dönemin en gözde modelleri olup artık sadece ikinci el sitelerde görülen otomobilleri araştırdık. İşte Türkiye'de yakından tanınan ancak artık üretimde olamayan 62 model...

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Tarihe karışan 62 otomobil

1. Fiat Albea

Fiat'ın 2002 senesinin Mart ayında satışa sunduğu Albea'nın 2012 yılında üretimi durduruldu.

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Tarihe karışan 62 otomobil

Türkiye'de ticari taksilerin yoğunlukla kullandığı Albea; Active, Dynamic ve Premio olmak üzere 3 farklı donanım paketleri ile satışa sunulmuştu.

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Tarihe karışan 62 otomobil

2. Fiat Tempra

Fiat'ın 1990 ile 1998 yılları arasında ürettiği Tempra, 2.0 litre, 148 beygir gücü ve 16v motor seçeneğiyle Türkiye'de üretilen dönemin en güçlü binek otomobil ünvanına sahipti.

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