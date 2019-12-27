Tarihi gün ! Türkiye'nin yerli otomobili tanıtılıyor
Türkiye'nin merakla beklediği yerli otomobil bugün görücüye çıkıyor. Tanıtım öncesi yerli otomobile ait modüler ve elektrikli güç ünitesi sergilendi.
Türkiye'nin otomobili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, katılımıyla Gebze'de gerçekleştirilecek "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" ile tanıtılacak.
Tanıtım öncesi fuaye alanında yerli otomobile ait modüler ve elektrikli güç ünitesi sergilendi.
YERLİ OTOMOBİLİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Segmentinin en uzun aks mesafesine sahip otomobilin teknik özelliklerine ilişkin bilgiler de ilk kez paylaşıldı.