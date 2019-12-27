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TÜRKİYE'NİN YERLİ OTOMOBİLİ TANITILIYOR - CANLI İZLE
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  3. 27 Aralık 2019 14:15

Tarihi gün ! Türkiye'nin yerli otomobili tanıtılıyor

Türkiye'nin merakla beklediği yerli otomobil bugün görücüye çıkıyor. Tanıtım öncesi yerli otomobile ait modüler ve elektrikli güç ünitesi sergilendi.

Tarihi gün ! Türkiye'nin yerli otomobili tanıtılıyor

Türkiye'nin otomobili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, katılımıyla Gebze'de gerçekleştirilecek "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" ile tanıtılacak.

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Tarihi gün ! Türkiye'nin yerli otomobili tanıtılıyor

Tanıtım öncesi fuaye alanında yerli otomobile ait modüler ve elektrikli güç ünitesi sergilendi.

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Tarihi gün ! Türkiye'nin yerli otomobili tanıtılıyor

YERLİ OTOMOBİLİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Segmentinin en uzun aks mesafesine sahip otomobilin teknik özelliklerine ilişkin bilgiler de ilk kez paylaşıldı.

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Tarihi gün ! Türkiye'nin yerli otomobili tanıtılıyor

Buna göre, Türkiye'nin Otomobili, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak. Doğuştan elektrikli modüler platform ile 300+ ve 500+ kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak otomobil, merkeze sürekli bağlı olacak ve güncellemeleri uzaktan 4G/5G bağlantısıyla alabilecek.

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