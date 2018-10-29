Tasarımlarıyla şaşırtan otomobiller
Geçmişten günümüze en vizyoner yenilikçi ve tarihinin ilerisinde olan otomobilleri CNN International sıraladı.
Buick Y-Job
Y-job ilk konsept araç olarak kabul ediliyor. Araç, 1993'ten beri General Motors Tasarım Merkezi'ndeki Henry Ford Müzesi'nde sergileniyor.
Yere yakın profili, geniş ve gösterişli hatları, bol kromajlı çizgileri, convertible dizaynıyla çığır açan ilk konsept otomobildir. Harley Earl'in Amerikan ve dünya otomotiv sektörüne yön verişinin ilk adımlarındandır.