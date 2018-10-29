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  3. 29 Ekim 2018 08:20

Tasarımlarıyla şaşırtan otomobiller

Geçmişten günümüze en vizyoner yenilikçi ve tarihinin ilerisinde olan otomobilleri CNN International sıraladı.

Tasarımlarıyla şaşırtan otomobiller

İşte daha önceden görmediğiniz özellikleriyle sizi şaşkına çevirecek o otomobiller...

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Tasarımlarıyla şaşırtan otomobiller

Buick Y-Job

Y-job ilk konsept araç olarak kabul ediliyor. Araç, 1993'ten beri General Motors Tasarım Merkezi'ndeki Henry Ford Müzesi'nde sergileniyor.

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Tasarımlarıyla şaşırtan otomobiller

Yere yakın profili, geniş ve gösterişli hatları, bol kromajlı çizgileri, convertible dizaynıyla çığır açan ilk konsept otomobildir. Harley Earl'in Amerikan ve dünya otomotiv sektörüne yön verişinin ilk adımlarındandır.

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Tasarımlarıyla şaşırtan otomobiller

- kapaklı farlar

- elektrikli açılabilen camlar

- elektrikli açılabilen tavan

1950'li yıllara kadar ise tasarımcısı Harley Earl tarafından kullanılmış söz konusu cihaz.

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