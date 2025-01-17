Taşıt kredilerinde dikkat çeken değişim! İşte en düşük faizi isteyen bankalar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini 250 baz puan indirmesinin ardından bankalarda da faiz indirimleri başladı. Bankalar taşıt kredilerinde sert rekabete girdi. Faiz oranları 12 ay vade için 3.74 seviyelerindeyken 48 ay vade 3.59'a kadar düştü.

İşte 36 ay vadeli, 400 bin TL'lik taşıt kredisi için en düşük faiz oranı veren bankalar ve örnek geri ödeme tutarları...