Taşıt kredilerinde dikkat çeken değişim! İşte en düşük faizi isteyen bankalar
2024 yılına faiz indirimiyle veda eden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrasında bireysel ihtiyaç ve konut kredilerinin ardından taşıt kredilerinde de geri çekilme gözlemlendi. 6 banka taşıt kredileri için faiz oranlarını yüzde 4'ün altına düşürdü. İşte taşıt kredisinde en düşük faizi isteyen o 3 banka...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini 250 baz puan indirmesinin ardından bankalarda da faiz indirimleri başladı. Bankalar taşıt kredilerinde sert rekabete girdi. Faiz oranları 12 ay vade için 3.74 seviyelerindeyken 48 ay vade 3.59'a kadar düştü.
İşte 36 ay vadeli, 400 bin TL'lik taşıt kredisi için en düşük faiz oranı veren bankalar ve örnek geri ödeme tutarları...
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Vakıf Katılım
Kar Payı Oranı: Yüzde 3,89 Aylık taksit: 24.351 TL
Toplam geri ödeme: 878.637 TL
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TEB
Faiz Oranı: Yüzde 3,79 Aylık taksit: 23.947 TL
Toplam geri ödeme: 864.111 TL
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Türkiye İş Bankası
Faiz oranı: Yüzde 3,75 Aylık taksit: 23.786 TL
Toplam geri ödeme: 858.329 TL
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