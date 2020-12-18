Taşıt kredisi vade düşüşü bu otomobilleri fena vuracak!
BDDK, bazı kredi kartı alışverişlerinde ve taşıt kredilerinde vadeyi düşürdü. Taşıt kredisinde vade 48 aydan 36 aya düştü. Ülkemizde satılan birçok model vade düşüşünden olumsuz etkilenecek.
BDDK, taşıt teminatlı kredilerde vade sınırının 48 aydan 36 aya indirilmesine karar verdi. BDDK'nın kararına göre nihai fatura değeri 300 bin liranın üzerinde olan taşıt alımı amacı ile kullandırılan kredilerde vade 48 aydan 36 aya çekilecek.
Böylece nihai fatura değeri 300 bin liranın üzerinde olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade sınırı 48 aydan 36 aya indirildi. Nihai fatura değeri 750 bin liranın üzerinde olan taşıt alımı amacı ile kullandırılan kredilerde vade sınırı 48 aydan 24 aya çekilirken, taşıt teminatlı kredilerde vade sınırı 48 aydan 36 aya düşürüldü. İşte kredi vadesi düşen otomobiller