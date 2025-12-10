  1. Anasayfa
  4. Taşıt kredisinde en düşük faizi isteyen banka değişti; Yüzde 4'ün altında 9 banka var

Taşıt kredisinde en düşük faizi isteyen 6 banka belli oldu

2025 yılına veda etmeye hazırlanırken bankalar da taşıt kredilerinden aldığı faizleri geri çekmeye başladı. İşte 2025'in son günlerinde 48 ay vadeli 200 bin TL kredi üzerinden yapılan hesaplamayla en düşük faizi isteyen bankalar...

Taşıt kredisinde en düşük faizi isteyen 6 banka belli oldu - Resim: 1

ŞEKERBANK

Faiz Oranı: %3,50
Aylık Taksit: 10.319,26 TL
Toplam Ödeme: 496.324 TL

1 / 9
Taşıt kredisinde en düşük faizi isteyen 6 banka belli oldu - Resim: 2

ZİRAAT KATILIM

Kâr Payı Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 10.298,03 TL
Toplam Ödeme: 495.305 TL

2 / 9
Taşıt kredisinde en düşük faizi isteyen 6 banka belli oldu - Resim: 3

VAKIFBANK

Faiz Oranı: %3,39
Aylık Taksit: 10.086,70 TL
Toplam Ödeme: 485.161 TL

3 / 9
Taşıt kredisinde en düşük faizi isteyen 6 banka belli oldu - Resim: 4

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %3,30
Aylık Taksit: 9.897,94 TL
Toplam Ödeme: 476.101 TL

4 / 9