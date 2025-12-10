Taşıt kredisinde en düşük faizi isteyen 6 banka belli oldu
2025 yılına veda etmeye hazırlanırken bankalar da taşıt kredilerinden aldığı faizleri geri çekmeye başladı. İşte 2025'in son günlerinde 48 ay vadeli 200 bin TL kredi üzerinden yapılan hesaplamayla en düşük faizi isteyen bankalar...
ŞEKERBANK
Faiz Oranı: %3,50
Aylık Taksit: 10.319,26 TL
Toplam Ödeme: 496.324 TL
ZİRAAT KATILIM
Kâr Payı Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 10.298,03 TL
Toplam Ödeme: 495.305 TL
VAKIFBANK
Faiz Oranı: %3,39
Aylık Taksit: 10.086,70 TL
Toplam Ödeme: 485.161 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı: %3,30
Aylık Taksit: 9.897,94 TL
Toplam Ödeme: 476.101 TL
