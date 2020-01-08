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  3. 08 Ocak 2020 09:06

Teknoloji devi Sony, elektrikli otomobilini tanıttı

Japon teknoloji devi Sony'nin, dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından CES 2020'de görücüye çıkan elektrikli otomobili herkesi şaşırttı.

Teknoloji devi Sony, elektrikli otomobilini tanıttı

PlayStation, Walkman ve telefon derken Sony bunca yılın ardından ilk kez otomobil de üretiyor. İşte dünyayı şaşkına çeviren Sony Vision-S...

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Teknoloji devi Sony, elektrikli otomobilini tanıttı

Dünyanın önde gelen teknoloji markalarından CES 2020 fuarında herkesi şaşırtarak Vision-S adını verdiği elektrikli konsept otomobilini duyurdu.

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Teknoloji devi Sony, elektrikli otomobilini tanıttı

Elektrikli sedan Vision-S, içinde ve dışında 33 farklı sensör, dijital geniş ekranlar, 360 derece ses sistemi ve ağ bağlantısı ile donatılmış.

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Teknoloji devi Sony, elektrikli otomobilini tanıttı

Sony, otomobilini üretirken yer yer Bosch ve BlackBerry markalarından da destek almış ve tasarım tarafında ise Porsche ile birlikte Lucid Air imzası dikkatlerden kaçmıyor.

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