Teknoloji devi Sony, elektrikli otomobilini tanıttı
Japon teknoloji devi Sony'nin, dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından CES 2020'de görücüye çıkan elektrikli otomobili herkesi şaşırttı.
PlayStation, Walkman ve telefon derken Sony bunca yılın ardından ilk kez otomobil de üretiyor. İşte dünyayı şaşkına çeviren Sony Vision-S...
Dünyanın önde gelen teknoloji markalarından CES 2020 fuarında herkesi şaşırtarak Vision-S adını verdiği elektrikli konsept otomobilini duyurdu.
Elektrikli sedan Vision-S, içinde ve dışında 33 farklı sensör, dijital geniş ekranlar, 360 derece ses sistemi ve ağ bağlantısı ile donatılmış.