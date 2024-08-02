Temmuz ayında Türkiye'nin en çok satılan otomobiller belli oldu
Temmuz 2024 itibarıyla Türkiye otomotiv pazarında hareketli bir dönem yaşandı. Verilere göre, temmuz ayında Türkiye genelinde toplam 94 bin 37 otomobil ve hafif ticari araç satılırken marka modeline, vites tipine ve yakıt türüne göre en çok satılan otomobiller belli oldu... İşte o liste...
Temmuz 2024 itibarıyla Türkiye otomotiv pazarında hareketli bir dönem yaşandı. Verilere göre, temmuz ayında Türkiye genelinde toplam 94 bin 37 otomobil ve hafif ticari araç satıldı. Temmuz ayının en dikkat çekici gelişmelerinden biri Fiat’ın lider konumunu sürdürmesi oldu.
Fiat, temmuz ayında 11 bin 115 adet satış gerçekleştirerek pazar payını yüzde 11,82’ye yükseltti ve en çok satan marka oldu. Fiat’ı sırasıyla Volkswagen ve Ford takip etti. Volkswagen, 8 bin 757 adetlik satış rakamıyla ikinci sırada yer alırken, Ford ise 8 bin 10 adetle üçüncü sırada yer aldı.
Otomotiv pazarında gözle görülür bir soğuma devam ediyor. Gazeteci sosyal medya hesabından verileri paylaştı.
Temmuz ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı dönemine göre %17,5 azalarak 94.037 adet oldu..(satılan araçların bir kısmını markalar kendilerine faturaladı)
Temmuzda otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %16,04 azalarak 73.396 adet olurken, hafif ticari araç pazarı %22,2 azalarak 20.641 adet oldu.
Yılın 7 ay sonunda ise pazar %0,1 oranında artarak 672.018 adet olarak gerçekleşti.
Temmuz ayında otomobil+hafif ticari araç satışlarında Fiat ilk sırada yer alırken, 7 ay sonunda da zirvedeki yerini korudu.