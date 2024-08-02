Temmuz ayında Türkiye'nin en çok satılan otomobiller belli oldu

Fiat, temmuz ayında 11 bin 115 adet satış gerçekleştirerek pazar payını yüzde 11,82’ye yükseltti ve en çok satan marka oldu. Fiat’ı sırasıyla Volkswagen ve Ford takip etti. Volkswagen, 8 bin 757 adetlik satış rakamıyla ikinci sırada yer alırken, Ford ise 8 bin 10 adetle üçüncü sırada yer aldı.

Otomotiv pazarında gözle görülür bir soğuma devam ediyor. Gazeteci sosyal medya hesabından verileri paylaştı.