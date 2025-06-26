''Tesla katili'' satışa çıktı: 835 kilometre menzilli Xiaomi YU7 otomobil piyasasını salladı
Xiaomi'nin ''Tesla katili'' olarak anılan elektrikli SUV modeli YU7 satışa çıktı. 835 kilometre menzil sunan aracın fiyatı ve özellikleri dikkat çekiyor.
Çinli teknoloji devi Xiaomi, elektrikli SUV pazarına damga vuracak yeni modeli YU7 ile sahneye çıktı. Dikkat çeken menzili, yüksek performansı ve rekabetçi fiyatıyla pazarda ses getirmesi beklenen YU7, 35.300 dolardan (1.4 milyon TL) başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. İlk teslimatlar birkaç hafta içinde yapılacak.
835 KİLOMETRE MENZİL
YU7, 835 kilometreye kadar CLTC menzile sahip ve iki farklı batarya konfigürasyonu ile sunuluyor:
- 96,3 kWh LFP (daha uygun fiyatlı)
- 101,7 kWh NMC (yüksek performanslı)
12 DAKİKADA YÜZDE 80 ŞARJ
Aracın 897V elektrik mimarisi sayesinde yalnızca 12 dakikada %10’dan %80’e şarj olması mümkün. LFP bataryalı modelde bu süre 21 dakikaya çıkıyor.
Xiaomi YU7, tek ve çift motorlu olmak üzere 320, 496 ve 690 beygir gücü sunan üç farklı versiyonla geliyor.