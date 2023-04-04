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  4. Tesla model Y'nin Türkiye fiyatları belli oldu

Tesla model Y'nin Türkiye fiyatları belli oldu

Bugün itibariyle Türkiye'de satışa çıkan Tesla Model Y'nin Türkiye fiyatları da belli oldu...

Tesla model Y'nin Türkiye fiyatları belli oldu - Resim: 1

Ülkemizde satışa sunulacak olan Model Y ise Tesla'nın fiyat listesi belli oldu.

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Tesla model Y'nin Türkiye fiyatları belli oldu - Resim: 2

Tesla'nın en uygun fiyatlı modelleri arasında Y modeli birinci sırada yer alıyor.

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Tesla model Y'nin Türkiye fiyatları belli oldu - Resim: 3

Bugün online olarak satışa sunulacak olan Tesla Model Y, 1,54 milyon TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Model Y'nin 3 farklı versiyonu satışa sunulacak. Bu modellerin menzilleri ise 430, 533 ve 514 km. Model Y ailesinin en pahalı üyesi olan çift motorlu dört çekerin fiyatı ise 1,77 milyon TL.

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Tesla model Y'nin Türkiye fiyatları belli oldu - Resim: 4

Model Y'nin ülkemizdeki ön sipariş bedelinin 10 bin TL olduğunu da ekleyelim. Model Y teslimatları ise önümüzdeki Mayıs ayında başlayacak. Teslimatlar, Kanyon ve Akasya AVM'lerinde yapılacak. 

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