Tesla model Y'nin Türkiye fiyatları belli oldu
Bugün itibariyle Türkiye'de satışa çıkan Tesla Model Y'nin Türkiye fiyatları da belli oldu...
Ülkemizde satışa sunulacak olan Model Y ise Tesla'nın fiyat listesi belli oldu.
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Tesla'nın en uygun fiyatlı modelleri arasında Y modeli birinci sırada yer alıyor.
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Bugün online olarak satışa sunulacak olan Tesla Model Y, 1,54 milyon TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Model Y'nin 3 farklı versiyonu satışa sunulacak. Bu modellerin menzilleri ise 430, 533 ve 514 km. Model Y ailesinin en pahalı üyesi olan çift motorlu dört çekerin fiyatı ise 1,77 milyon TL.
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Model Y'nin ülkemizdeki ön sipariş bedelinin 10 bin TL olduğunu da ekleyelim. Model Y teslimatları ise önümüzdeki Mayıs ayında başlayacak. Teslimatlar, Kanyon ve Akasya AVM'lerinde yapılacak.
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