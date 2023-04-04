Tesla model Y'nin Türkiye fiyatları belli oldu

Bugün online olarak satışa sunulacak olan Tesla Model Y, 1,54 milyon TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Model Y'nin 3 farklı versiyonu satışa sunulacak. Bu modellerin menzilleri ise 430, 533 ve 514 km. Model Y ailesinin en pahalı üyesi olan çift motorlu dört çekerin fiyatı ise 1,77 milyon TL.