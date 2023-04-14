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Tesla'dan indirim üstüne indirim

Türkiye pazarına da giriş yapan elektrikli otomobil üreticisi Tesla, elektrikli araçlarının fiyatlarını Avrupa ve Asya'da yeniden düşürerek ocakta Çin'de başlattığı küresel indirim kampanyasını genişletti.

Tesla'dan indirim üstüne indirim - Resim: 1

Tesla'dan yapılan açıklamada, üretim kapasitesindeki artış ve iyileştirme nedeniyle Almanya dahil olmak birçok Avrupa pazarında fiyatların düşürüldüğü belirtildi.

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Tesla'dan indirim üstüne indirim - Resim: 2

Şirketin internet sitesinde yer alan fiyat listesine göre, otomobil üretim merkezi olarak bilinen Almanya'da elektrikli araçlarında Ocak 2022'de yüzde 1 ila yüzde 17 arasında indirim yapan Tesla, şimdi ülkede Model 3 ve Model Y fiyatlarında yüzde 4,5 ila yüzde 9,8 arasında indirime gitti. Model 3, Almanya'da 41 bin 990 avroya satılıyor.

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Tesla'dan indirim üstüne indirim - Resim: 3

Singapur'da Model 3 ve Model Y araçlarının fiyatlarını yüzde 4,3 ila yüzde 5 arasında düşüren Tesla, İsrail ve Fransa'da da elektrikli araçlarının fiyatlarını indirdi.

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Tesla'dan indirim üstüne indirim - Resim: 4

Almanya'nın ünlü otomobil uzmanı Prof. Dr. Ferdinand Dudenhöffer, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Tesla, fiyat savaşını ivmelendiriyor. Çünkü Tesla, iyi fiyatlarla diğer otomobil üreticilerinin işlerini çok zorlaştırmayı göze alabilir." ifadelerini kullandı.

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