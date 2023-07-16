Tesla'nın ezber bozan kamyoneti Cybertruck banttan indi
Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın, tasarımıyla ezber bozan elektrikli kamyoneti Cybertruck, üretim bandından indi. Aracın ilk teslimatları Eylül ayının sonlarına doğru yapılacak.
Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla, ilk olarak 2019 yılında tanıttığı elektrikli otomobili Cybertruck'ı sonunda banttan indirdi.
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Tasarımı gelecekten gelmiş gibi görünen araç tanıtıldığı dönem oldukça ilgi çekmiş ve birçok kişi arça için sıraya girmişti.
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Seri üretim tarihi merakla beklenen model için bekleyenlerini sevindirecek haber geldi. ABD'li şirket Twitter'dan yaptığı paylaşımla aracın ilk seri üretim versiyonunun banttan indirildiğini duyurdu.
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Tesla'dan yapılan paylaşımda, "İlk Cybertruck, Giga Texas'ta üretildi!" açıklaması yapıldı.
Tesla CEO'su Elon Musk ise bu duyuruyu paylaşarak "Tebrikler Tesla Ekibi!" dedi.
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