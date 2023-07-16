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  4. Tesla'nın ezber bozan kamyoneti Cybertruck banttan indi

Tesla'nın ezber bozan kamyoneti Cybertruck banttan indi

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın, tasarımıyla ezber bozan elektrikli kamyoneti Cybertruck, üretim bandından indi. Aracın ilk teslimatları Eylül ayının sonlarına doğru yapılacak.

Tesla'nın ezber bozan kamyoneti Cybertruck banttan indi - Resim: 1

Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla, ilk olarak 2019 yılında tanıttığı elektrikli otomobili Cybertruck'ı sonunda banttan indirdi.

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Tesla'nın ezber bozan kamyoneti Cybertruck banttan indi - Resim: 2

Tasarımı gelecekten gelmiş gibi görünen araç tanıtıldığı dönem oldukça ilgi çekmiş ve birçok kişi arça için sıraya girmişti.

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Tesla'nın ezber bozan kamyoneti Cybertruck banttan indi - Resim: 3

Seri üretim tarihi merakla beklenen model için bekleyenlerini sevindirecek haber geldi. ABD'li şirket Twitter'dan yaptığı paylaşımla aracın ilk seri üretim versiyonunun banttan indirildiğini duyurdu.

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Tesla'nın ezber bozan kamyoneti Cybertruck banttan indi - Resim: 4

Tesla'dan yapılan paylaşımda, "İlk Cybertruck, Giga Texas'ta üretildi!" açıklaması yapıldı. 

Tesla CEO'su Elon Musk ise bu duyuruyu paylaşarak "Tebrikler Tesla Ekibi!" dedi. 

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