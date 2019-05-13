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  3. 13 Mayıs 2019 10:25

Tesla'nın otomatik pilot modunda ilişkiye girdiler !

Dünyanın en popüler elektrik otomobil markalarından biri olan Tesla'da yetişkin filmi çekilmesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Konuyla ilgili Tesla'nın sahibi Elon Musk'tan da açıklama geldi.

Tesla'nın otomatik pilot modunda ilişkiye girdiler !

Elon Musk'ın kurucusu olduğu Tesla arabaları, ağızları açık bırakan özellikleri nedeniyle popülerliğini her zaman koruyor. Tesla Model X'in en dikkat çeken yönü ise otomatik pilot özelliği... Yani, arabayı herhangi bir insan komutu olmadan da kullanabilmek.

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Tesla'nın otomatik pilot modunda ilişkiye girdiler !

Fakat geçtiğimiz günlerde Tesla'nın otopilot özelliği, akılalmaz bir olayın yaşanmasına neden oldu. Yetişkin film yıldızı Taylor Jackson, Tinder uygulamasından tanıştığı sevgilisiyle, Tesla'yı otopilota alarak yolda cinsel ilişkiye girdi.

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Tesla'nın otomatik pilot modunda ilişkiye girdiler !

Hareket halindeki araçta ilk cinsel ilişkiye giren kişi olduğu için oldukça mutlu görünen Jackson, The Register'a yaptığı açıklamada, erkek arkadaşının böyle bir istekte bulunduğunu söyledi.

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Tesla'nın otomatik pilot modunda ilişkiye girdiler !

Yetişkin filmlerinin yer aldığı bir internet sitesinde yayımlanan video, kısa sürede 2 milyon izlenmeye ulaşırken, video sitede Tesla kategorisiyle izleyiciye sunuldu.

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