Tesla'nın otomatik pilot modunda ilişkiye girdiler !
Dünyanın en popüler elektrik otomobil markalarından biri olan Tesla'da yetişkin filmi çekilmesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Konuyla ilgili Tesla'nın sahibi Elon Musk'tan da açıklama geldi.
Elon Musk'ın kurucusu olduğu Tesla arabaları, ağızları açık bırakan özellikleri nedeniyle popülerliğini her zaman koruyor. Tesla Model X'in en dikkat çeken yönü ise otomatik pilot özelliği... Yani, arabayı herhangi bir insan komutu olmadan da kullanabilmek.
Fakat geçtiğimiz günlerde Tesla'nın otopilot özelliği, akılalmaz bir olayın yaşanmasına neden oldu. Yetişkin film yıldızı Taylor Jackson, Tinder uygulamasından tanıştığı sevgilisiyle, Tesla'yı otopilota alarak yolda cinsel ilişkiye girdi.
Hareket halindeki araçta ilk cinsel ilişkiye giren kişi olduğu için oldukça mutlu görünen Jackson, The Register'a yaptığı açıklamada, erkek arkadaşının böyle bir istekte bulunduğunu söyledi.