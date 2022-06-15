Tesla'nın tahtı sallanıyor! 2 yıl sonra zirvedeki yerini kaybedecek
Fosil yakıtlı araçların yerini elektrikli araçlar alacak. Bloomberg Intelligence tarafından hazırlanan raporda, 2024 yılı itibarıyla Volkswagen ve Tesla’nın pazarda açık ara ilk iki sırada yer alacağının altı çizilirken, Alman devinin Tesla'yı geride bırakabileceği belirtildi.
Dünyadaki birçok ülkenin fosil yakıtlı araçları yasaklayacağını duyurmasıyla son yıllarda üretimi artan elektrikli otomobiller (EV) ile ilgili yeni bir rapor yayımlandı.
Bloomberg Intelligence'ın yeni raporunda, 2024 yılı itibarıyla Tesla ve Volkswagen’in elektrikli otomobil pazarına hakim olacağı ve Alman otomobil devinin ilk sıraya çıkabileceği belirtildi.
Yayımlanan analize göre, önümüzdeki birkaç yıl içinde söz konusu iki otomobil üreticisinin küresel elektrikli araç satışlarında lider olmak için rekabete gireceği ve otomobil endüstrisinin geri kalanını çok geride bırakacağı aktarıldı.
Volkswagen'den Bentley'e kadar değişen on farklı markanın kontrolünü elinde bulunduran Volkswagen Grubu, dünya çapındaki pazarlarda Audi e-Tron, Volkswagen ID.3 kompakt, ID.4 SUV ve yüksek performanslı Porsche Taycan gibi çok çeşitli elektrikli modellerini ürün gamında bulunduruyor.
Raporda, Alman otomobil devinin önümüzdeki birkaç yıl içinde daha fazla modeli satışa sunmasının da beklendiği belirtilirken, Tesla'nın ise Volkswagen’e kıyasla sınırlı model yelpazesi nedeniyle rekabette geri plana düşeceği vurgulandı.