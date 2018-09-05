Tesla'nın yeni modeli ortaya çıktı
Elektrikli otomobil üreticisi Tesla yeni Roadster modeline ait fotoğrafları yayınladı.
Milyarder girişimci Elon Musk'ın CEO'su olduğu Tesla, dünyanın ilk tam elektrikli süper spor otomobili olan Tesla Roadster’in yeni basın görsellerini yayınladı.
Söz konusu model için ön sipariş almaya başlayan Tesla, şirketin ilk süper spor otomobilini en erken 2020 yılında piyasaya sürmeyi planlıyor.
Elon Musk’ın açıklamalarına göre Tesla Roadster, sadece 1.9 saniyede 0’dan saatte 100 kilometrelik hıza ulaşabiliyor.
Ayrıca yine Musk’a göre araç, tek şarj ile 1000 kilometre kat edebiliyor.