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  3. 05 Eylül 2018 12:08

Tesla'nın yeni modeli ortaya çıktı

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla yeni Roadster modeline ait fotoğrafları yayınladı.

Tesla'nın yeni modeli ortaya çıktı

Milyarder girişimci Elon Musk'ın CEO'su olduğu Tesla, dünyanın ilk tam elektrikli süper spor otomobili olan Tesla Roadster’in yeni basın görsellerini yayınladı.

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Tesla'nın yeni modeli ortaya çıktı

Söz konusu model için ön sipariş almaya başlayan Tesla, şirketin ilk süper spor otomobilini en erken 2020 yılında piyasaya sürmeyi planlıyor.

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Tesla'nın yeni modeli ortaya çıktı

Elon Musk’ın açıklamalarına göre Tesla Roadster, sadece 1.9 saniyede 0’dan saatte 100 kilometrelik hıza ulaşabiliyor.

Ayrıca yine Musk’a göre araç, tek şarj ile 1000 kilometre kat edebiliyor.

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Tesla'nın yeni modeli ortaya çıktı

Tesla ile elektrikli otomobil üreten, SpaceX ile uzay seyahatlerin seyrini değiştirmeye çalışan ve Hyperloop ile toplu taşımada çığır açmayı planlayan Elon Musk kuşkusuz teknoloji dünyasının son dönemde en çok konuştuğu isim.

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