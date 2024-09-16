Ticaretin elektriklisi Avrupa ile aynı anda Türkiye'de de satışta

Dünyanın en büyük otomotiv üreticilerinden SAIC bünyesindeki İngiliz orijinli köklü marka ve elektrikli ticari araç üreticilerinden MAXUS, Türkiye pazarındaki büyüme hamlesini bir adım daha ileriye taşıyor. Türkiye’de Doğan Trend Otomotiv’in temsil ettiği ve kısa sürede elektrikli ticari araç pazarında liderliğe ulaşan MAXUS, segmentinde dengeleri değiştiren eDeliver 3’ün ardından şimdi de yeni modeli eDeliver 5 modeliyle ürün gamını genişleterek çevreci ve tasarruflu mobilite seçenekleri sunmaya devam ediyor.