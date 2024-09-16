Ticaretin elektriklisi Avrupa ile aynı anda Türkiye'de de satışta
SAIC bünyesindeki MAXUS, Türkiye pazarına ikinci modeli eDeliver 5’i piyasaya sundu. 6.6 m3’lük Kargo Hacmiyle Elektrikli MAXUS eDeliver 5 Avrupa ile eş zamanlı olarak Türkiye’de.
Ağustos ayı sonu itibarıyla Türkiye elektrikli ticari araç pazarının lideri unvanına sahip MAXUS, 36 dakikada şarj edilebilen bataryası, 489 kilometrelik menzili ve 6,6 metreküpten başlayan yükleme hacmiyle yeni e-Deliver 5’e çok güveniyor. İki farklı şasi seçeneğiyle yollara çıkan aracın başlangıç fiyatı 1 milyon 675 bin TL olarak dikkat çekerken, yeni model lansmana özel avantajlarla müşterileri ile buluşuyor.
120 kW güç ve 240 Nm tork üreten elektrik motoruyla güçlü ve çevik model eDeliver 5, 10.7 saniyelik 0-100 km/s hızlanma performansı ve 120 km/s maksimum hızlanması ile işletmelerin ihtiyaçlarını karşılıyor. 64 kWh’lik yüksek kapasiteli inceltilmiş bataryası (14 cm) ile doğuştan elektrikli eDeliver 5, dizel yakıtlı geleneksel seçeneklere göre yüzde 85’e varan kullanım tasarrufu sağlıyor. Maxus eDeliver 5, 5 yıl/100.000 kilometre araç garantisinin yanı sıra sunduğu 8 yıl/200.000 kilometre batarya garantisi ile ticari araçlar arasında fark yaratıyor.
Dünyanın en büyük otomotiv üreticilerinden SAIC bünyesindeki İngiliz orijinli köklü marka ve elektrikli ticari araç üreticilerinden MAXUS, Türkiye pazarındaki büyüme hamlesini bir adım daha ileriye taşıyor. Türkiye’de Doğan Trend Otomotiv’in temsil ettiği ve kısa sürede elektrikli ticari araç pazarında liderliğe ulaşan MAXUS, segmentinde dengeleri değiştiren eDeliver 3’ün ardından şimdi de yeni modeli eDeliver 5 modeliyle ürün gamını genişleterek çevreci ve tasarruflu mobilite seçenekleri sunmaya devam ediyor.
Türkiye’de ticari araç pazarının elektrikliye dönüşümünde en önemli adımı atan marka olan MAXUS, ağustos ayı sonu itibarıyla elektrikli ticari araç pazarının lideri konumunda yer alıyor. Segmentinde teknolojik donanımıyla da rakiplerinden ayrışan yeni eDeliver 5 iki farklı şasi seçeneğiyle yollara çıkıyor. Aracın kısa şasili versiyonu 1 milyon 675 bin TL fiyatıyla da oldukça rekabetçi. Üstelik lansmana özel 0 faiz avantajı ile 300.000 TL 12 ay kredi kampanyası ile sunuluyor.