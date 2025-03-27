TMSF Dilan Polat ve Engin Polat'ın 80 milyon TL'lik lüks araçlarını satışa çıkardı
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Dilan Polat ile Engin Polat'ın sahibi olduğu bir şirketin üzerine kayıtlı olan lüks otomobilleri satışa çıkardı.
Kaynak: DHA / İHA
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Dilan Polat ve Engin Polat'a ait lüks araçları satışa çıkarıyor. Dilan ve Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul Otomotiv Anonim Şirketinin mülkiyetinde bulunan araçlar açık ihale yöntemiyle satılacak.
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TMSF'nin kayyum olarak görevlendirilmesinin ardından kapalı otoparkta getirilen araçlar, güvenlik kameralarıyla 24 saat muhafaza altında tutuluyordu.
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Bağımsız değerleme kuruluşu tarafından belirlenen araçların rayiç bedelleri, ihale ilanında muhammen bedel olarak belirtiliyor.
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Buna göre araçların toplam fiyatı KDV hariç 76 milyon 604 bin lira. Listedeki en pahalı araç ise 34 milyon 750 bin lira.
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