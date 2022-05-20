TOGG CEO'su tarihi verdi: İşte yerli otomobil TOGG'u yollarda göreceğimiz tarih

Hızlıca üretimimizi artırarak yollarda TOGG'ları görmemizi sağlayacağız. Henüz talep toplamaya başlamadık. Bunun için biraz daha vakit var. Bu konuyu yılın ikinci yarısında değerlendirebiliriz ama henüz yönetim kurulunda aldığımız böyle bir karar yok" diye konuştu.