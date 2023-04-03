TOGG ilk sahiplerine teslim edildi
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un T10X modeli Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'a teslim edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde İlk Togg T10X Teslimatı Programı’na katıldı.
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un ilk siparişini veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'a araç teslim edildi.
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
"Bugün milletimizin 60 yıllık hayalinin gerçeğe dönüşmesine şahitlik ediyoruz. Ülkemizin gururu Togg'un ilk siparişini 2019 yılında biz vermiştik. Bugün de ilk akıllı cihazı biz teslim alıyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın ilk meyvelerinden olan Togg'un tüm milletimize hayırlı olmasını diliyorum.
Togg ülkenin ekonomik gelişimi, küresel kalkınmanın sembolü olarak doğmuş, gelişmiş bugünkü seviyesine gelmiştir. Daha fikir aşamasındayken başlayan haksız eleştiri, iftira derecesine varan bühtanlar yöneltildi. Devrim için yapılanların katbekat fazlası Togg için yapıldı. Tasarımı, fabrikası yapıldı, üretildi ve satışa çıktığı ilk gün Togg sipariş rekorları kırdı. Togg tüm testleri alnının akıyla vermiş özel bir otomobildir. İnşallah bugünden itibaren Togg'u yollarda görmeye başlıyoruz. Bu vesileyle tüm babayiğitleri, şirket yöneticilerini, projede emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.