TOGG ilk sahiplerine teslim edildi

Togg ülkenin ekonomik gelişimi, küresel kalkınmanın sembolü olarak doğmuş, gelişmiş bugünkü seviyesine gelmiştir. Daha fikir aşamasındayken başlayan haksız eleştiri, iftira derecesine varan bühtanlar yöneltildi. Devrim için yapılanların katbekat fazlası Togg için yapıldı. Tasarımı, fabrikası yapıldı, üretildi ve satışa çıktığı ilk gün Togg sipariş rekorları kırdı. Togg tüm testleri alnının akıyla vermiş özel bir otomobildir. İnşallah bugünden itibaren Togg'u yollarda görmeye başlıyoruz. Bu vesileyle tüm babayiğitleri, şirket yöneticilerini, projede emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.