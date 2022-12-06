TOGG Sedan İstanbul'da ortaya çıktı

YABANCI YOLCULAR TOGG'U BEĞENDİ

Pasaport kontrolünden geçtikten sonra otomobili gördüğünü ve ünlü bir markanın otomobiline benzettiğini söyleyen Tunuslu Muhammed Mahjoub, "Araba çok güzel, çok şaşırdım. Arabanın dış dizaynını çok beğendim çok çekici. Dışarıdan içeriye girdiğimde arabanın yanına geldim. Çok ünlü bir arabaya benziyor" dedi. Yolculardan Abir Mahjoub ise, "Çok özel bir araç çok beğendim. Kapılar inanılmaz güzel, Daha önce böyle bir model görmedim. Mükemmel" diye konuştu.